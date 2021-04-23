胡锡进回应付国豪离职：不仅是同事更是战友

前年在香港机场反修例集会中被人攻击的《环球时报》记者付国豪，据报因经济状况与住房问题等离职，《环球时报》主编胡锡进昨晚发文证实此事，并赞扬付国豪不仅是同事，更是战友，为他和其家人送上祝福。

胡锡进在微博上写道，国豪是好记者，也是老胡眼里非常善良的孩子。他在2019年香港修例风波中临危不惧的卓越表现获得全国人民的赞誉，我们为他骄傲。这种骄傲永远留存在了环时同事们的记忆中，而且无论什么时候，我们与国豪都是好朋友。

胡锡进还透露，环时和老胡本人对付国豪的离职都做了反复挽留。但他不想给单位添麻烦，去意已决。

胡锡进说，环球时报这么多年有过很多员工离职，但国豪离职尤其让我们大家牵挂。他不仅是同事，还是真正意义上的战友。胡锡进希望他走好今后的人生路，能不断听到他的好消息，好人好报在他身上的应验，也祝愿国豪的家人能够过好，阖家幸福。

自称是付国豪父亲的网民“付成学”昨天在微博上就付国豪离职一事再做了详细解释，并列出两大主要原因：一是经济二是心理。

这篇文章写道，付国豪《环球时报》的时间并不长，以他的资历，入职时间，包括经验，能力等等，收入不会很高，而在北京的生活成本昂贵，无法承受。

文章具体以租房子为例：考虑到他的工作性质，他只能选择在所在单位附近租独立房间的房子，而这样的房子在北京要6000以上。“租房费，交通电信，吃喝拉撒睡，包括正常的朋友同事之间的交往，一个月下来，以他的收入状况，只能是两个字‘赤字’”，更直言“至于在北京买房子，想都别想！”

文章说，付国豪内心太过柔软，太过善良。他容不得别人对他太好，长此以往会在他的心里产生的负担，他会愧疚。19年从香港回来之后，他得到了太多的关心关照及关爱，他会面对办公区里各地寄给他的慰问品全身颤抖，他会躲进卫生间里失声痛哭。对于他来讲，这是一种压力，以致得了抑郁症。

文章还提到此前发布的离职告之已经被境外媒体利用了，成为了“构陷老胡，污蔑《环球时报》的工具”，付国豪因此感到惭愧。