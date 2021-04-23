英国会通过新疆存在种族灭绝动议

英国国会昨天（22日）通过一项不具约束力的动议，认为中国新疆存在种族灭绝行为，并呼吁英国政府采取行动，停止这一状况。

中国驻英国大使馆批评此举是打着人权的幌子，就涉疆问题上搞政治操弄，并且侵犯中国人民。

据路透社报道，这项动议指新疆维吾尔族人正遭受到与反人道罪和种族灭绝罪有关的情况，并呼吁英国政府使用国际法制止这一情况。

由于这项动议不具约束力，这也意味着英国政府可以决定要采取哪一类行动，甚至可以决定是否要采取下一步行动。

首相约翰逊领导的英国政府称，新疆存在针对维吾尔族人的“工业规模”侵犯人权行为，但没有认定新疆存在种族灭绝事件。英国部长们认为，是否将某种情况视为是种族灭绝行为，应该由法院来决定。

中国驻英大使馆发言人在官网上回应时，批评英国议会下院部分议员鼓噪有关涉疆动议，蓄意抹黑攻击中国，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中国对此坚决反对并予以强烈谴责。

发言人说：“英国议会部分议员妄自断言新疆存在‘种族灭绝’，这是荒谬至极的世纪谎言，是对中国人民的极大侮辱和侵犯，也是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏。”

发言人强调，新疆从来就不存在什么“种族灭绝”，中国也没有犯什么“反人类罪”。

发言人也说：“我们要求英方正确看待新疆发展和涉疆问题，切实尊重中方核心利益和重大关切，立即纠正有关错误做法。”