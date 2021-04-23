顺丰一季度亏损近10亿人民币 财务负责人调任

中国物流巨头--顺丰控股在此前发出预亏警报后，周四晚间公布一季报，今年首季亏损9.89亿元（人民币，下同，2.02亿新元），而去年同期为盈利9.07亿元。公司同时宣布财务负责人伍玮婷将调任，转任公司物流产业园资本运作顾问。

综合路透社和澎湃新闻报道，一季报还显示，该公司当季实现营业收入426.2亿元，同比增长27%。此前公司发布的3月快递服务业务经营简报则显示，3月实现速运物流业务营业收入137.92亿元，同比增长13.39%；供应链业务营业收入8.38亿元，同比增80.22%。

公司并称，董事会于近日收到财务负责人伍玮婷提交的工作调任通知。伍玮婷因个人原因，申请自4月24日起辞去公司财务负责人、副总经理等职务。其将继续担任公司董事职务，同时公司将聘任伍玮婷为公司物流产业园资本运作顾问。

顺丰控股此前预计一季度亏损9亿元至11亿元，因公司业务量增速迅猛导致“速运多环节出现产能瓶颈”，公司从去年四季度开始增加临时资源投入以承接增量，致使去年第四季度和今年第一季度成本承压。

公告称，去年疫情一定程度上延缓了公司资本性开支投入节奏，而公司业务量增速迅猛，导致速运多环节出现产能瓶颈。公司自去年第四季度开始加大资本性开支投入，预计在今年第二季度可进一步缓解产能瓶颈压力，在今年下半年开始释放规模效益。

在顺丰控股随后召开的2020年度股东大会上，公司董事长、总经理王卫就今年一季度业绩预计亏损致歉。

面对巨额亏损，顺丰已于4月9日召开了年度股东大会，在该会上，顺丰董事长王卫罕见就一季度业绩致歉，坦承第一个季度没有经营好，在管理上有疏忽。”

王卫承诺，以后对这种性质的问题，会马上形成防范和对应的措施，这种问题不会再出现第二次。他还表态，二季度肯定不会再亏，但全年利润还不能回到去年同期水平。

顺丰控股2月曾公告称，拟以现金方式部分要约收购香港上市公司嘉里物流51.8%股权，总对价约为175.55亿港元。

顺丰控股周四收报63.18元，过去一个月下跌25.67%。