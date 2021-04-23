澳洲新西兰因中国问题出现分歧

澳洲和新西兰昨天将分歧地摆上台面，表明美国的盟国在中国问题上存在裂痕，也凸显了拜登组建共同阵线对付北京面临的困难。

根据彭博社报道，新西兰在“五眼联盟”是否应就人权问题劝诫中国的立场上与澳大利亚拉开了距离。

“五眼联盟的安排是围绕安全和情报的框架，” 新西兰外长娜娜伊阿·玛胡塔（Nanaia Mahuta）在与澳大利亚外长玛丽斯·佩恩于惠灵顿举行的记者会上说，“没有必要每一次、一有问题，要在人权领域的特定议题上找盟友支持的时候首先就诉诸于五眼联盟。”

尽管佩恩承认新西兰有权决定自己如何回应人权问题，但她还是提出了公开表态的理由：“我们也必须承认中国的前景--中国在本地区和全球范围对外接触的性质--近年来已经发生了变化。”

此次交换意见反映出，新西兰对“五眼联盟”在涉华问题上所持的日益批评态度感到不自在。这些问题包括北京对待新疆维吾尔族人的做法以及对香港民主活动人士的打压。新西兰有时选择不集体发声，而是单独发表声明，例如今年1月香港逮捕一众民主派人士后。

“五眼联盟”中的其它国家否认存在深刻分歧。一位不愿公开身份的拜登政府高级官员轻描淡写了意见上的分歧，并说没有人担心新西兰会成为该集团合作的绊脚石。一位英国官员也做了类似表态，说任何紧张氛围都没有达到工作层面，也没有人在推动将新西兰踢出去。

不过一些观察家表示，新西兰不愿与“五眼联盟”一同呐喊，反映出北京对惠灵顿的影响力正在增加。中国仍是新西兰最大的贸易伙伴，占其出口总额的29%。两国还在2月签署了自由贸易协定升级议定书来助力新西兰出口商。

北京“对新西兰政府表示重视并致力于发展对华关系表示赞赏”，中国外交部发言人汪文斌周二说，“建交49年来，中新关系取得长足发展。” 他还表示，中方愿同新方共同努力，深化合作，排除干扰，推动全面战略伙伴关系取得更大发展。

这与北京对澳大利亚的态度形成鲜明对比，两国部长级交流已冰冻了一年。