中俄高校联合研发中国首个“冰区气垫破冰平台”

中国哈尔滨工程大学23日发布消息，由该校船舶工程学院极地工程与装备技术研究团队牵头研发的中国首个“冰区气垫破冰平台”，性能达到国际先进水平。

据中新社报道，气垫破冰是一种新型的破冰方式，具有破冰效率高、经济性能好等特点。哈尔滨工程大学响应“一带一路”倡议，为满足建设“冰上丝绸之路”的装备技术需求，与气垫破冰方面技术实力较强的俄罗斯的大学和研究院合作，联合研发“冰区气垫破冰平台”。

破冰平台面临着“冰、水、固、气”多介质的复杂工况，以往的研究对于冰-水-固-气多介质耦合难题一直没有较好的处理方法。在进行深入国际合作前，哈尔滨工程大学极地工程与装备技术研究团队在气垫平台破冰基础理论方面前期积累雄厚，进行了大量理论推导和数值模拟研究。

项目历时三年，顺利完成了冰区气垫平台总体设计、冰池试验及样机研制和现场试验等项目关键环节，对探究新的破冰方式、提升破冰能力研究的水平、掌握极地气垫运输平台的设计技术等具有重要的意义，为后续研发“乘风破冰”的极地气垫破冰船奠定坚实的基础。

项目开创了中国科研团队与俄罗斯开展气垫破冰平台合作研究和先进适用技术的应用示范，联合提升中国与俄罗斯极地环境下航行的科技水平。