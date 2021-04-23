仝卓诉山西招考中心一案昨开庭

太原市中级人民法院昨天对艺人仝卓诉被告山西省招生考试管理中心作出的《国家教育考试考生违规处理决定书》一案公开开庭进行审理。案件将择日宣判。“仝卓诉山西招考中心案开庭”话题昨天也冲上微博热搜。

据微信号“太原中院”消息， 原被告代理人及行政机关负责人参加了庭审，双方充分发表诉辩意见，对证据进行举证质证。

去年5月，仝卓在直播中自曝其在高考时将往届生改为应届生身份，此后引起教育部门调查。后续官方通报显示，仝卓因伪造应届生身份参加高考被作出各阶段、各科成绩均无效的处理决定。

同时，为仝卓请托办理虚假转学手续的继父仝天峰被罢免、处分，为其办理相关手续的人员也均被处分，为对抗该案调查而伪造国家证件的临汾市教育局总督学苏迎泽等人更是因涉嫌伪造国家机关证件罪被批准逮捕、追究刑责。

去年7月29日，“仝卓工作室”发布微博称，仝卓方决定与教育部门“好好掰扯掰扯”，认为取消仝卓高考成绩的处理决定缺乏法律依据，欲通过行政复核程序恢复仝卓的高考成绩，“一笔一划答的卷子，学籍学历我们不要的，分数凭什么撤销”。

山西省教育厅工作人员次日回复媒体称：“现在我们已经收到仝卓一方的这个诉求，目前正在核实中，核实完会依法依规处理。”

