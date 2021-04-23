河南一家长自费百万人民币在校门口架天桥

河南商丘夏邑县实验中学一学生家长为方便学生上下学，在校门前自费修建天桥。

根据大象新闻报道，目前天桥正在进行收尾施工，马上就可以投入使用。

据了解，夏邑县实验中学门前的孔祖大道平日车流量非常大，每天上学放学时拥堵严重，对于上下学的学生们来说非常不方便。除了拥堵问题外，孔祖大道的地势很低，每年夏天的雨季，学生要淌着浑浊的泥水摸索着走过马路，积水有时候还会淹上路边的台阶，很多孩子等从这条路走过之后去上学，鞋子就要湿上一整天，有的孩子家里困难，鞋子来不及替换，等到下午还是穿着潮湿的鞋子，回到家脚都泡白了。

捐赠这座天桥的孟女士表示，每次看到这些，就很心疼，自己建桥的初衷“就是想帮助孩子们”。

据报道，孟女士还在夏邑县第一初级中学门口也出资建了一座天桥，那里的车流和车速比实验中学还要快，更不安全，目前那座天桥正在打地基阶段，直至目前，两座天桥的建设已经花费了100多万（人民币，约20多万新元）。

孟女士还出示了所有的相关手续以及各个部门的审批。她表示，建桥是为了让孩子们的安全有所保障，因此质量肯定要过关的，自己已经申请了所有的相关手续，并且完成了各个部门的审批。

对于此举，网友在纷纷点赞，有网友建议可以把这座桥叫做“连心桥”，还有网友建议叫“孟母桥”“平安桥”。

