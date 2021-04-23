广西一公职人员以办驾证为由诈骗218人被判13年

广西一公职人员利用职务之便，对需要办理机动车驾驶证或者有交通违章的人员进行游说，谎称交纳相关费用就可以免培训和考试，以此诈骗218人，涉案金额高达290余万元（人民币，下同，约59.3万新元），被当地法院判处有期徒刑13年，并处罚金人民币30万元。

根据广西河池市金城江区人民检察院“金城江检察 ”公号消息，金城江区人民检察院提起公诉的被告人银某涉嫌诈骗罪一案前天在金城江区人民法院公开开庭审理。

公诉机关指控：被告人银某因参加网络赌博欠下债务后，从2019年3月至2020年7月期间，利用其工作职务上的便利，在日常工作中收集一些需要考取驾驶证或者交通违章人员的联系方式，同时以自己是某单位公职人员的特殊身份，对需要办理机动车驾驶证或者有交通违章的人员进行游说，对受害人谎称只要交纳相关费用，其可以帮交费人员不用经过培训、考试就能办理得驾驶证，每本收取1.2万元至1.8万元甚至2.6至3万元不等的费用。

从2019年3月至2020年7月5日，银某以为受害人办理驾驶证收取证件费用为诱饵对蓝某等218名受害群众实施诈骗，获款人民币290多万元，并全部用于网络赌博活动。

公诉机关认为：被告人银某身为国家公职人员，利用职务之便对218名受害人进行诈骗，诈骗金额高达290万余元，其行为触犯了相关法例，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。

法庭当庭宣判，宣判结果如下：被告人银某犯诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币30万元。

