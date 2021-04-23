台官员：美技术限制令削弱大陆对台半导体威胁

（台北综合讯）台湾高级官员相信，台湾半导体业增长势头将维持数年，而美国的技术限制令削弱了来自中国大陆的威胁。

据路透社昨天报道，台湾行政院政务委员兼任国家发展委员会主任委员龚明鑫说，台湾半导体有多年的成长空间，无需担心有供过于求，竞争者在未来约十年都会很少。

龚明鑫透露，从现在到2025年，台湾企业计划在半导体领域投资超过3万亿新台币（1400亿美元），而台积电和力积电等台湾芯片公司将进行扩充计划。在5G、人工智能和电动汽车的推动下，他预测，半导体需求将继续飙升，全球往数字经济转向带来的商机“非常、非常巨大”。

作为国家发展基金的代表，龚明鑫是台积电的董事会成员。国发基金是台积电最大股东，持有该公司约6％的股份。

龚明鑫也指出，美国对中国大陆的技术限制令，削弱了来自中国大陆的威胁。

今年3月1日，美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）投票通过了一份长达700多页的报告，建议国会给中国芯片制造技术“收紧瓶颈”，以防中国在半导体领域超过美国。

中国芯片巨头中芯国际去年至今年年初不断被美国政府施压，指数供应商富时罗素1月底已从指数中移除了中芯国际。但该公司的发展强劲，上个月宣布将在深圳市政府协助下，兴建一座制造12英寸晶圆的代工厂，投资额达23.5亿美元（31.5亿新元）。

但龚明鑫认为，韩国三星电子才是台湾最强劲的竞争对手，能够与台积电先进的芯片制造技术相媲美。他也指出，台积电可能与作为公司客户兼竞争对手的英特尔有合作空间，但“重要的是，如何自我升级”。

龚明鑫透露，台湾政府正通过资金资助和工程人才招聘计划，协助该行业开发下一代半导体制造技术，例如1纳米等。