可口可乐中国回应涨价传闻：目前没有相关信息

可口可乐近日将涨价的消息受到业内关注。针对美国媒体报道，可口可乐公司CEO詹姆斯昆西表示受原材料价格上涨影响，公司打算提高产品售价，可口可乐中国相关负责人对此回应说，“我们目前也没有相关信息。”

根据中新经纬客户端消息，可口可乐上一次宣布涨价是在三年前。2018年，由于美国前总统特朗普执政期间对铝产品加收10%的关税，导致饮料罐生产成本上升，可口可乐宣布涨价。

上述负责人提供的信息显示，在最近一次财报电话会(2021年第一季度)上，可口可乐方面表示，“我们在上一次财报电话会(2020年第四季度)中提过，尽管大宗商品价格上涨，由于我们进行了充分的对冲，预计对2021年的影响相对温和。目前大宗商品价格上涨情况仍在继续，我们正密切关注供应链的上行压力，如高果糖浆、PET材料、金属和其他包装材料。在目前的情况下，我们将继续推行收入增长管理计划。通过设计合理的多元价格包装组合，我们为消费者提供不同价格范围的产品选择，满足其多元需求，同时也为客户带来更多价值。”

据报道，可口可乐本月19日发布的2021年第一季度财报显示，可口可乐一季度营收为90.2亿美元（119.7亿新元），同比增长5%，超出市场预期的86亿美元；经营利润同比增长14%；每股收益为0.55美元，也高于市场预期的0.5美元。其中，亚太地区单箱销量同比增长9%，主要得益于中国和印度市场的强劲增长。

分品类来看，2021年第一季度，可口可乐含气软饮料增长了4%，其中中国实现了“稳健的增长”。另外，该公司提到，营养饮品、果汁、牛奶和植物饮料品类的全球单箱销量实现3%的增长，这主要受中国市场的美汁源果粒橙和印度市场的Maaza的销量驱动。

值得一提的是，继可口可乐之后，4月21日，全球日化巨头宝洁也加入到涨价阵营。宝洁公司表示，将从今年9月开始提高婴儿产品、成人纸尿裤和女性护理用品的价格，涨幅为5%至9%不等。

“作为全球饮料龙头品牌，可口可乐价格调整肯定会引导整个行业也跟风涨价，但这轮涨价的背后却是新一轮优胜劣汰，大企业相对来说应对涨价有实力有底气，但中小企业跟不跟风涨就陷入两难了。”中国食品产业分析师朱丹蓬受访时指出，这轮涨价或加速行业洗牌。

