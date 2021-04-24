汪洋：调动各方面力量加强港澳青少年爱国教育 

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋昨天（23日）称，加强港澳青少年爱国主义教育，事关香港、澳门长治久安，应调动各方面力量帮助港澳青少年健康成长，让爱国爱港爱澳传统薪火相传。

据新华社报道，汪洋昨天在十三届全国政协双周协商座谈会上作上述表示，他强调，要深入领会中共总书记习近平关于加强港澳青少年爱国主义教育的重要论述，全面准确贯彻“一国两制”方针，落实“爱国者治港”、“爱国者治澳”原则，“调动各方面力量关心、支持、帮助港澳青少年健康成长，让爱国爱港爱澳光荣传统薪火相传”。

报道称，与会委员们建议，要落实中央全面管治权，支持特区政府履行主体责任，牢牢把握教育主导权，逐步构建与“一国两制”方针相适应的教育体系，实现“爱国者治教”。

委员们还建议制定港澳青少年爱国主义教育中长期规划，建立健全相关法律；强化学校主阵地建设，改进课程设置、教材选用教学评估等工作，完善教师准入和培训制度，支持开办爱国爱港学校。

委员们的建议还包括，重视社会教育，支持特区政府加强媒体管理；创新港澳青少年赴内地交流的工作方式，更多采取参与式、体验式、沉浸式等形式，增强吸引力和实效性；以及支持在内地省市特别是粤港澳大湾区建设港澳青少年爱国主义教育基地等。