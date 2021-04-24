美军“翘脚”观辽宁舰照片入选中国海军官方图集

中国官方媒体昨天（23日）在纪念海军成立72周年文稿中选入了一张美军摄影师拍摄的美指挥官“翘脚”观辽宁舰照片，中国媒体引述分析人士指出，这张照片入选“充分展示出人民海军的自信和开放”。

据环球网报道，解放军海军政治工作部宣传文化中心的官方公众号“人民海军”昨天推出一组策划，用72张图片展示海军72年的发展变化。

据报道，72张图片展示了从1949年至2021年之间，海军每一年里最重要或最有代表性的事件，因此第72张图片对应的是2021年发生的事件，这张照片正是日前引起关注的美军“马斯廷”号导弹驱逐舰与中国海军航母辽宁舰并排航行，美军一位指挥官“翘脚”坐着，另一位指挥官站立一旁，两人皆在关注不远处的辽宁舰。

分析人士表示，这张照片出现在官方宣传图集中是意外的，意外之处在于，首先作者是美国军方摄影师，其次，照片最早被刊登在美军官方网站，最特别之处则在于这张照片被赋予的“言外之意”：诸如，美军故意对外公布“轻松”监控解放军的照片，目的是凸显美军“并不将辽宁舰战力放在心上”；美国正在对辽宁舰进行“认知战”，彰显辽宁舰“并非美军的威胁”等。

报道指，截止目前中国官方没对这张照片做出任何回应，而这张照片“入选”海军72周年官方纪念图集，“或许算得上是一次非正式‘回应’”。

上述分析人士指出，中国官方选择这样一张照片作为2021年的代表事件并非偶然，这首先展示出海军的自信和开放的姿态。

分析人士表示，这张照片入选在用意上是“反其道而行之”，恰展示出海军对军力的自信和业务上的专业性。值得注意的是，这张图片的图说是：2021年4月，中国海军航母辽宁舰与美国海军的一艘驱逐舰在菲律宾海有了近距离接触。此前美军所配图说为：4月4日在菲律宾海拍摄，两名美军军官正在监测水面接触情况。

分析人士说，中美双方对于照片展示场景的时间、地点、主角是一致的，比较而言，中国海军大方承认“近距离接触”，表明相关操作很专业、自信。微妙的差异之处在于“谁监测了谁”，此前因为美军是发布者，自然会被分析为“美军在监测辽宁舰”，但实际上这也许是海上“无间道”，当时辽宁舰同样将美舰作为监测对象，美舰甚至可能成为训练中的实际目标。

分析人士认为，第72张照片虽然是图集的最后一张照片，同时也是一个新的开始。72张照片中记载了海军很多个“首次”，今年辽宁舰和美舰相遇菲律宾海并没有被冠以“首次”，而且可以预见这在未来将变得常态化，中国航母在国际海域和美军相遇的几率会越来越多，“不仅是菲律宾海，还有印度洋等，中国的双航母编队会越走越远，希望美军的摄像师能有更多的记录。”