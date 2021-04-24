中国“首席翻译”张璐履新外交部翻译司副司长

多次亮相中国总理记者会的“首席翻译”张璐已经履新中国外交部翻译司副司长。

根据澎湃新闻报道，外交部网站“翻译司”栏目更新信息显示，张璐已经履新外交部翻译司副司长。翻译司的主要职责是负责国家重要外事活动、外交文件和文书的英、法、西、葡文翻译工作；统筹协调各语种翻译人员的专业培训和业务指导工作。

据此前报道介绍，现年44岁的张璐是外交学院国际法系1996级学生，曾在伦敦一所大学学习外交学专业，并获得硕士学位。曾任外交部翻译室英文处副处长，是胡锦涛、温家宝的首席翻译。2011年因在两会记者会现场流利地翻译温总理引用的古诗词，受到众人追捧，走红网络。此后，张璐又出任了外交部翻译司西葡语处处长。

张璐曾多次在中国国务院总理温家宝总理、李克强的记者会上担纲翻译。央广网2015年曾刊文说，了记者会的朋友们都被张璐淑女的气质、淡定的气场所吸引，同时，也为她较高的翻译水平竖大拇指。

央广网报道还介绍，外交部翻译室大约有50名翻译，英语和法语的翻译人数最多。想进外交部翻译室，基本都得进行各方面的“魔鬼训练”。张璐在给学生做讲座时自己就说过，自己常常加班到凌晨两点，每天还是听BBC、CNN，做笔记，还要看《參考消息》和《环球时报》等。



谈到如何给总理做翻译，文章介绍，在张璐看来，给领导人当翻译，首先要有较高的政治敏感。“翻译时要保持对原文的忠实，做到如实翻译。”“大家对我在翻译总理古诗词时的表现给予了肯定。其实，古诗词翻译并不是我的强项，哪怕能再多给我一秒钟时间，我都能翻译得更加准确。”张璐表示。