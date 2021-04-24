王毅：美国还没找到与中国打交道正确路径

中国国务委员兼外交部长王毅昨天同美国对外关系委员会视频交流时说，中美关系正在进入新的十字路口，关键在于美国能否接受一个社会制度、历史文化、发展阶段不同的大国和平崛起。他希望美国客观认识和理性对待中国的发展，并说中国强调“平视”，不认为这个世界上有高人一等的国家，不接受热衷从所谓“实力”出发，对其他国家发号施令。

根据中国外交部网站消息，王毅回顾说，中美两国元首在中国春节除夕的重要通话为两国关系指明了大方向，安克雷奇对话开启了疫情背景下两国高层面对面互动。近日，中美还就应对气候危机发表联合声明。昨天，习近平主席应拜登总统邀请出席领导人气候峰会，展现了中美携手应对全球性挑战的担当。

但同时，美国新政府把中国定位为“最严峻的竞争者”，美方仍在涉台、涉疆、涉港等问题上粗暴干涉中国内政。坦率地讲，美国的对华政策还没有走出上届政府的阴影，还没有走出对华认知的误区，还没有找到与中国打交道的正确路径。

王毅指出，中国坚持走和平发展道路，坚持同世界各国和平相处、合作共赢，从不谋求世界霸权，中国将走出一条与传统大国轨迹不同的和平崛起之路。中国所做的一切努力都是为了本国人民过上更加幸福的生活，而不是要取代谁、打败谁。

美国有种论调认为“中国不尊重美国了”。事实上，最提倡相互尊重、平等相待的就是中国。我们强调“平视”，要的就是一个平等。既不是俯视，也不必仰视，不能谁块头大、拳头硬就说了算。中国不认为这个世界上有高人一等的国家，不接受热衷从所谓“实力”出发，对其他国家发号施令。无论国家还是个人，都应该通过自己的努力去赢得尊重。大国更应该从自己做起，讲道义、守规矩，发挥榜样的力量。

王毅说，美方反复强调“不要赌美国输”。这其实反映了一种零和心态，中国从不对别国下赌注。世界是一个地球村，我们期待美国疫情防控尽快取得成效，经济实现全面复苏。中美一方的成功并不意味着另外一方必须失败，世界容得下一个更好的中国和更好的美国。美方要保持信心，不必疑神疑鬼。哈佛大学约瑟夫·奈教授提出，美国要避免夸大对华恐惧，导致过度反应。

王毅还说，我们注意到，拜登政府表示把施政重点放在解决美国国内问题、服务美国工薪阶层上。解决好自身的问题，美国就会保持活力。而动辄转嫁责任，抱怨他人，甚至要与世界第二大经济体脱钩，与14亿中国人民对抗，不仅无助于美国解决面临的各种矛盾，还会把这个世界搞乱。美国经济界人士就明确表示，“承受不起被挡在中国市场之外的后果”。

王毅指出，中美要秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，积极探索两个社会制度不同大国的和平共处之道。美方以“竞争、合作、对抗”三分法来定义中美关系，没有分清中美关系的主流和支流，缺乏努力的方向和目标。中国认为，处理中美关系的正确思路应该是，加强对话、深化合作、缩小分歧、避免对抗。

中美把合作搞起来，就能让各种“不可能”成为“可能”，就能推动两国关系朝着健康和稳定的方向发展。就合作领域而言，最突出的是共同应对气候变化，最迫在眉睫的是合力防控疫情，最有潜力的是深化经贸交流。

王毅说，中美关系正在进入新的十字路口，关键在于，美国能否接受一个社会制度、历史文化、发展阶段不同的大国和平崛起，是否承认中国人民也有谋求发展、追求更美好生活的权利。中美关系的未来与美国在这两个问题上给出的答案密切相关。

王毅说，希望美国尊重和包容中国自主选择的道路和制度。实践已经证明，中国特色社会主义道路不仅使14亿中国人民摆脱了贫困落后，也让中华民族再次为人类进步事业作出了重大贡献。任何势力都没有资格否定其他国家选择的道路，任何国家也不会按照别人的好恶来改造自己的制度。中国从不照搬外国模式，也不输出意识形态，不要求别国复制中国的做法。而是主张各国都走符合自身国情和民众需要的发展道路，彼此之间相互尊重，相互借鉴。

王毅还说，最近有种论调，将中美之争渲染为“民主和威权”之争，试图以意识形态划线，将世界各国标签化。但民主不是可口可乐，美国生产原浆，全世界一个味道。如果地球上只有一种模式、一种文明，这个世界就失去了生机，没有了活力。中美几十年的交往给我们的最大启示是，中美虽然社会制度不同，但并不妨碍我们求同存异，合作共赢，和平共存。

王毅还希望美国践行真正的多边主义。中国是现行国际体系的开创者、贡献者、维护者，我们是第一个在联合国宪章上签字的国家。令人担忧的是，近年来多边主义遭遇逆流，世界面临分裂危险。美国上届政府大肆退群毁约，抛弃国际责任，成为现行国际秩序的最大破坏者。中国欢迎拜登政府重返多边主义。同时认为，真正的多边主义应当是开放包容、厉行法治、协商合作、与时俱进。不能打着多边主义旗帜搞新的集团对抗，不能以多边主义为掩护搞封闭的小圈子。

最后，王毅指出，希望美国不要动辄干涉中国的内政。主权和领土完整事关国家的核心利益，同任何其他国家一样，在这个重大原则问题上，中国同样不可能妥协退让。美方不能一边在涉台、涉疆、涉港等问题上反复挑战中方权益，一边又指望中方在美方关心的问题上给予配合。

王毅说，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。坚持一个中国原则、反对“台独”、维护台海地区和平稳定也符合美国的战略利益。打“台湾牌”非常危险，是在“玩火”。中国愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一，同时坚决反对任何形式的“台独”分裂活动。我们希望美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，不要试图挑战和突破中方政策的底线。

王毅说，涉疆问题不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂、反极端主义问题。针对前些年新疆地区严峻的暴恐形势，中国政府依法打击暴力恐怖活动，并采取一系列去极端化举措，以教育方式铲除恐怖主义产生的土壤，取得了积极成效。所谓“种族灭绝”、“强迫劳动”是出于政治目的捏造的弥天大谎。



王毅还说，美国还有一种论调，认为中国搞“胁迫外交”。中国历史上确曾屡遭列强的胁迫甚至侵犯。“己所不欲，勿施于人”，中国外交的传统之一就是大小国家一律平等。所以我们从来不搞什么胁迫，也坚决反对其他国家搞胁迫。在中国的国家主权和民族尊严遭到胁迫和侵害时，我们当然要作出合理合法的反制，目的是捍卫自身的正当权益，维护国际的公平正义。中国从不以武力威胁他国，从不搞军事同盟，从不输出意识形态，从不跑到别人门口挑事，从不将手伸进别人家里，中国也不主动打贸易战，不无端打压他国企业。我们愿同各国一道，共同反对这个世界上的各种胁迫行为。