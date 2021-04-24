中国逾70家影视传媒单位发倡议书抵制短视频平台侵权行为

在4月26日世界知识产权日前夕，针对当前网上短视频侵权现象，中国70余家影视传媒单位再度发布联合倡议书，倡导短视频平台积极参与版权内容合规治理，即日起清理未经授权的切条、搬运、速看和合辑等影视作品内容。

根据央视新闻报道，倡议书倡导短视频平台推进版权内容合规管理，即日起通过关键词、视频指纹比对等技术手段防止未经授权的切条、搬运、速看和合辑等影视作品内容的上传。

倡议书内容还包括，倡导公众账号生产运营者提升版权意识，即日起严格遵循“先授权后使用”，清理自身账号内未经授权的切条、搬运、速看和合辑等影视作品内容。

同时，倡导公众账号生产运营者对影视行业的内容创作者给予充分的尊重，即日起未经授权，不随意发布影视作品内容拍摄过程中与演员相关的拍摄花絮、现场物料等。

倡议书最后说，影视内容是短视频的沃土，我们愿意以开放的心态，和短视频平台以及公众账号生产运营者共同探讨合理、可持续发展的授权方案。“在合法授权的基础上，我们热烈欢迎更多的公众账号生产运营者能够参与进来，提供形式多样、有独创性的精品短视频内容。土壤有营养，百花才争放。”



腾讯视频、爱奇艺等70余家机构本月上旬已发布联合声明，将对目前网络上出现的公众账号生产运营者针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为，将发起集中、必要的法律维权行动；呼吁短视频平台和公众账号生产运营者切实提升版权保护意识。

