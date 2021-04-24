报告：中国去年数字阅读产业规模增长21.8%

一份报告显示，去年中国数字阅读产业规模达351.6亿（人民币，71.8亿新元），增长率达21.8%；数字阅读用户规模达4.94亿，增长率达5.56%，人均电子书阅读量9.1本，人均有声书阅读量6.3本。

根据《工人日报》报道，这份中国音像与数字出版协会发布的《2020年度中国数字阅读报告》报告显示，伴随“互联网+”的飞速发展，数字阅读已经成为人们获取知识、信息的主要方式。去年中国电子阅读付费用户中的26.8%每月平均花费100元及以上。

天眼查数据显示，中国目前有超2700家电子书相关企业。其中，73%的相关企业成立于五年之内。从地区分布来看，广东省的电子书相关企业最多，有超过650家，占比24%。其次是四川和山东，分别有近280家、250家企业。

值得一提的是，近十年来，中国电子书相关企业注册数量持续增长，增速维持在10%以上。其中，2019年新增电子书相关企业超过670家，增速达到29%。2020年，新增企业超450家，增速为15%。

去年由于冠病疫情的出现，以及5G商用的普及加速了阅读从数字化向数智化转型。《报告》指出，数字阅读行业不断探索“5G+”阅读模式，AI、AR、VR等新技术、新模式拓展了云端图书馆、云书店等数字阅读的新空间和新场景，数字阅读领域的云服务、物联网进入发展快行线。