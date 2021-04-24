中国今年五一旅游人次有望超前年同期水平

中国专家预计，中国今年五一旅游人次有望突破2019年同期水平，超过两亿人次。

根据《经济日报》报道，目前，中国火车票、机票、景区门票等正迎来预订高峰。平台数据显示，截至4月22日，五一期间机票、酒店、门票、租车的订单量较2019年同期分别增长了23%、43%、114%、126%。

北京一外企员工受访时说，“4月17日，我打开APP抢五一出行火车票，发现去杭州的票秒没”，“感觉抢手程度与以往春节抢火车票有一拼。”

除了火车票紧俏，飞机票也一票难求。从多个平台预订情况看，目前多地部分航班的经济舱已售罄。中国民航局数据显示，五一假期机票预订量明显高于清明假期，其中，中远程出行旅客增幅相对较大。民航局已积极引导和鼓励航空公司将闲置的国际航线航班时刻和保障资源转移到国内，安排各航空公司执行五一假期国内加班近2000班，满足假日市场需求。

另外，酒店和民宿方面，携程酒店订单量目前对比2019年已经实现43%的增长，多家高星级酒店一房难求。途家民宿预订情况显示，五一期间很多民宿已提前满房。

“国内疫情防控形势持续向好，旅游的心理安全防线已经建立；春节假期很多人就地过年，五一长假将迎来大规模的探亲旅游客流；假期相对较长，且旅游目的地和市场主体进行的市场推广活动力度较大。”中国旅游研究院博士韩元军认为，综合这些有利因素，并根据现有预订情况，五一长假旅游业将迎来复苏新阶段。

数据显示，五一假期超七成人群选择跨省旅游，“迁徙式旅游”盛况或将重现。从热度看，传统热门旅游目的地北京、上海、杭州、三亚、广州、成都、重庆、深圳、厦门、南京、武汉等地预订依然火爆。

在疫情防控形势持续向好的情况下，一些地方也取消了景区限流并加紧营销，以吸引游客前来。

