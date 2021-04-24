蚂蚁集团为第一大股东的哈啰出行申请美国上市

本地出行和生活服务平台哈啰出行在美国纳斯达克递交招股书，股票代码尚未确定，本次IPO，瑞信、摩根士丹利及中金公司为联席保荐人。

根据澎湃新闻，从哈啰出行近三年的运营情况来看，在过去的2018、2019、2020年度，哈啰出行的营业收入分别为21.14亿（人民币，下同，4.32亿新元）、48.23亿、60.44亿元，相应的亏损分别为22.08亿、15.05亿、11.34亿元人民币，亏损收窄。

从哈啰出行的交易情况来看，2020年，哈啰出行总交易金额在130亿元人民币，其中共享两轮和顺风车两大块主营业务分别贡献约58亿元和约70亿元。年度交易用户达1.83亿，总交易次数52亿次，有34%的用户使用过哈啰出行的两种或以上服务，用户在使用平台一年及两年后的平均保留率分别为64%和60%。

招股书显示，哈啰出行的平均年度交易用户额也在不断提升，2017年用户群组的平均年度交易用户交易额为13.1元，到2020年，该数据增加至70.6元。在招股书中，哈啰出行引用iResearch的数据称，截至2020年12月31日，哈啰出行是中国第三大本地服务平台，也是中国最活跃的本地服务平台。

哈啰出行也在招股书中披露了该公司存在的风险，比如，公司业务和行业相关的风险、公司结构相关的风险、在中国开展业务相关的风险等。

哈啰出行在招股书中称，哈啰出行是在一个快速发展的市场中运作，如果这种市场不继续增长，公司的业务、财务状况和运营结果将受到重大和不利影响。哈啰出行的本地服务，特别是共享的两轮车服务和拼车市场，受到高度监管，如果政府对现有法规采取新的法规或修订，公司也会受到影响。此外，哈啰出行也提到，若公司未能吸引和留住用户、在激烈的竞争中失去市场份额、没有获得足够的资本来支持公司的运营等因素也可能使哈啰出行的业务、财务状况和前景受到影响。

值得关注的是，招股书披露，在本次IPO前，哈啰出行的联合创始人、董事和首席执行官杨磊持股比例为10.4%，蚂蚁集团间接全资附属公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股比例为36.3%。

哈啰出行于2016年9月在上海成立，2017年哈啰单车正式亮相市场，2018年哈啰助力车上线，2019年哈啰顺风车上线，2020年哈啰电动车业务上线。目前，哈啰的移动出行服务包括两轮共享服务和顺风车服务，新兴本地服务包括哈啰电动车以及公司与蚂蚁集团和宁德时代合资建立的小哈换电服务等。此外，哈啰出行也在特定城市开发和试点包括酒店预定、到店团购、打车服务、线上广告等服务和产品。