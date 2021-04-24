台湾七岁男童学柔道遭教练重摔恐成植物人

台湾一名学柔道才两周的七岁男童，周三（21日）在道馆上柔道课时被连摔20多下，最终脑部受创恐成为植物人。涉事柔道教练被依业务过失致死罪侦办，台中检方认为他无逃亡之虞，且还需调阅相关证据，复讯后裁定请回。

综合中时电子报和《自由时报》报道，根据男童舅舅回忆，男童当晚7点开始上课，过程多次不舒服作呕，当下觉得不对劲并上前关心，但教练回复“以后上课前别让他吃这么多”，接者点名两名学长轮流重摔，期间男童多次求救喊“我的头、我的脚，不要了啦！”结果教练语带威胁说“起来喔！不起来换我摔你”，最后真的亲自出手。

遭到肩重摔六、七次的男童当场昏迷，舅舅发现求救哀号声停止，赶紧上前查看，教练才将男童抱起，要舅舅将孩子带回去，当下男童脸色、嘴唇发白、眼睛上吊，教练还说“照我多年经验，这是演的”，最后仅表示，刚刚呕吐不知道有没有噎到，“不放心的话可以带去医院检查”。

家人随即送男童就医，医生立即动手术，不过生命迹象仍不稳定，被送至加护病房插喉，由于颅内出血相当严重，医生指，伤势与被车撞到的样子一样，救回也恐怕会成为植物人。

家人原本想放弃急救，但拔喉后仍有呼吸心跳，医生认为男童求生意志强烈，希望家属不要放弃。

男童父亲心痛慨叹：“或许儿子想等教练一个道歉，所以不愿意离开”。

事后男童父亲与教练对质，教练刚开始说“柔道摔的过程会有防护，可能孩子不想被摔，会假装撞击地板”，不过后续被男童父亲拆穿说法矛盾，教练才坦承有指示三、四年级学员摔，自己也有摔。

警方表示，涉事教练侦讯时坦言训练过程对男童重摔多次，全案依过失伤害罪嫌移送检方指挥侦办，至于另名10岁学员是否有传讯必要，有待检察官指示。