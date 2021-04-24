钟南山：正在全力研发针对变异毒株的疫苗

中国工程院院士钟南山今天在线上报告时透露，目前正全力研发针对变异毒株的冠病疫苗。

根据《羊城晚报》报道，钟南山在广州召开的中国工程院2021年医学科学前沿论坛上做线上报告时透露了上述消息。

在谈到冠病疫情的精准预防时，钟南山表示，当前遇到的主要矛盾是冠病病毒的变异。目前出现的变异毒株有来自英国、巴西、尼日利亚、南非等地。现在看起来对于南非的b1351变异毒株，我们使用全病毒的灭活疫苗，也就是中国最常用的科兴和国药的疫苗，针对这一变异毒株的保护率有所降低。现在我们正在全力研发针对变异毒株的疫苗。

钟南山院士介绍，目前全世界范围内的新冠疫苗还有不少问题未解决，“比如，疫苗打了以后保护持续时间有多长？打两次甚至打三次，能不能进一步提高病毒的保护率？这都是需要解决的问题。”

钟南山院士介绍，中国目前有近50种疫苗在研发过程中，在全世界有200多种疫苗正在研发。发展哪一种疫苗对预防工作更有利，“我们的力量能不能使用在刀刃上，也是面临的重要问题”。

针对疫苗注射产生的副作用问题，钟南山院士表示非常关注。他说，“在德国、奥地利、英国等有30多个正常人接受了腺病毒疫苗接种后，出现了血栓栓塞和血小板缺乏症。为什么这些病人会出现这些现象，与什么因素有关系？如何避免出现这样的副作用？这些都是摆在我们面前亟待解决的问题。”

