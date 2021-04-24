河南一中学家长自费建天桥被质疑是否合法 当地政府：属于个人捐赠

河北商丘市夏邑县实验中学一学生家长在校门前自费100多万人民币修建了两座人行天桥的事被报道后，网民点赞的同时，也有网民提出质疑，个人是否能随意建设公共设施。

根据大象新闻报道，夏邑县政府新闻处主任夏天昨天受访时表示，学生家长孟女士属于个人捐赠，出资建设的天桥手续齐全，合规合理合法。

“建设天桥其实是多方因素，一定有人支持有人反对。审批通过，是相关部门经过各个方面的考虑后，才允许动工建设，不是说谁想建就能建的”，夏天介绍，目前天桥正处于施工当中，接送学生高峰期造成的短暂交通拥堵情况，随着天桥的建成，会有所改善。

还有一些网民质疑，为何不在学校门口直接设置红绿灯，非要花百十万修建一座人行天桥？夏邑县住建局局长尤保剑称，距离学校北边200米左右就有红绿灯，为了保证整条道路的顺畅通行，每个红绿灯之间必须保持一定的行车距离，“孔祖大道车流量非常大，天桥的建设在一定程度上是保障了学生们的出行安全，是好事。”

出资修建人行天桥的孟女士此前也表示，夏邑县实验中学门前的孔祖大道是当地一条主干道，平时车流量非常大而且车速也快，她建桥就是为了让学生们在通行孔祖大道时，能更加安全。“城管局、电业局、住建局这些部门审批都过了”，孟女士还出示了建设两座天桥所有的相关手续。

