美媒：孙杨将参加本月底的中国奥运选拔赛

美国媒体报道，中国游泳奥运冠军孙杨将参加本月底进行的全国游泳冠军赛暨奥运选拔赛，争夺东京奥运会参赛资格。

根据澎湃新闻引述美国专业游泳网站swimswam报道，尽管目前孙杨参赛的消息并没有最终确认，但由于去年12月24日，瑞士联邦最高法院判决结果撤销国际体育仲裁法庭此前涉及孙杨禁赛八年的裁决，因此孙杨目前具备参赛资格。如果孙杨真的能够出战本次全国游泳冠军赛，也意味着他在时隔467天正式复出。

根据国际体育仲裁法庭（CAS）发布的通告，孙杨事件的第二次听证会将于5月24日到28日期间举行，将采取视频会议的方式进行，同时也组成了新的三人仲裁小组。此外听证会结果将择期宣布。

去年底，瑞士联邦最高法院之所以撤销CAS的裁决，是认为CAS的仲裁小组主席涉嫌存在偏见和歧视。而且，其部分存在问题的言论甚至是在其已经被任命为孙杨案仲裁小组主席后所发表的。

因此，瑞士联邦最高法院支持了孙杨对于该仲裁小组主席公正性的质疑，撤销了国际体育仲裁法庭的禁赛判决。

所以从理论上来说，在禁赛八年裁决撤销后，孙杨从去年12月底已经恢复“自由身”，在第二次听证会前可以参与地方和国家队的正常训练以及参加赛事。据澎湃新闻记者了解，此前孙杨也一直没有放弃自我训练，他一直在边训练，边做好所有应诉准备，等待最后的仲裁结果。

根据计划，中国游泳冠军赛将在4月30日至5月8日举行，对于孙杨来说即便真的参赛，也是按照计划争取东京奥运参赛资格。当然，如果孙杨真的参赛也不意味着听证会未开就迎来重大利好，甚至结果已经板上钉钉。

毕竟在5月底的第二次听证会仲裁结果公布前，孙杨也希望为一切可能，去全力以赴做好所有的复出准备，以静待那个决定他职业生涯的最终结果。