台国安局：中共建党百年活动恐增加台湾压力

台湾立法院外交及国防委员会下周一议程安排东亚相关情势报告，国安局在送达立法院的报告中表示，中共已展开建党百年纪念活动，鉴于对内宣传及对外展现民族自信心，中共在涉主权、人权议题及外部冲突的态度或更趋强硬，恐增加台湾和周边国家应处压力。

根据《联合报》报道，台湾外交及国防委员会后天安排议程“近期东亚情势发展暨对我影响”，邀请国家安全局、外交部次长、国防部等单位首长报告并备质询。

国安局在报告中指出，近期东亚情势发展中，日本强化对外安保合作并升高对中共警戒，韩国计划和美、中保持良好关系，中共积极布局以求突破美国战略围堵，亚细安相关国家强化对外战略维护自身利益。

报告表示，美中对峙长期化牵动东亚安全情势走向，东亚国家除了重视安全外，也希望以“议题式外交”，分别加强和美中合作契机，鉴于美日等国际势力越来越重视台海和平稳定，台湾战略地位重要性突出，国际支持台湾民主、自由、繁荣体制力道将逐渐加强。

报告指出，中共在东海、台海及南海等印太海域强势扩张，对香港及新疆等人权问题也坚持立场，威胁区域内安全情势，中共以开展建党百年纪念活动，为了对内宣传及对外展现民族及自信心，中共在涉主权、人权议题及外部衝突的态度或趋强硬，恐增加台湾及周边国家应处压力。

国安局表示，综观目前东亚整体情势，日本希望提升战略地位、韩国希望和美中保持良好关系、东协等国家希望提升自身实力，中共则继续加强周边外交工作，希望能突破美国联合盟友抗中策略，美中战略竞逐态势研判将长期化发展，冲击东亚政经秩序，对台湾周边安全情势产生连带影响，国安局将密切掌握相关情势变化。