四川一押运员因枪支走火被同事击中死亡

四川南充保安服务总公司下属一名押运员周三（21日）押运完钞票从银行回到公司，在“枪弹分离”退弹过程中发生走火意外，将同行的另一名押运员击中，中枪押运员后经抢救无效身亡。

综合封面新闻和红星新闻报道，中枪的是南充市保安服务总公司守押公司40多岁的押运保安谭某。

当天上午，谭某所在的班组照常为银行押运运钞，押运任务结束后，从银行回到自己的公司，班组押运人员例行对枪支进行退枪验弹，但没想到，正在退弹检查的枪支走火，击中另一名保安谭某。

随后，谭某被送至南充市中心医院，因伤势严重，抢救不治身亡。据了解，送来抢救的这名保安就是严重的枪伤，伤到股动脉，伤口很大。从救护车到手术室，医护人员全程对其进行复苏。急救室送到手术室，还没来得及手术，谭某就已经完全失去生命体征。

守押公司向亲属承认，这完全是一个意外事件，亲属也看到了事发当时的监控视频。

此外，据警方内部一名知情人士透露，涉事押运员目前因涉嫌过失致人死亡罪已被警方刑拘。

南充市保安服务总公司相关工作人员回应媒体询问时表示，相关情况正在处理当中，并未透露详情。

根据天眼查信息显示，四川省南充市保安服务总公司成立于2005年6月22日，主要经营范围为保安服务，解款，尾箱库管理等。

