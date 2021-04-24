侯友宜：台湾政策不明确2050碳中和目标难达到

台湾新北市长侯友宜此前说，他乐见台湾总统蔡英文宣示2050年碳中和愿景，但蔡政府把再生能源配比讲清楚，不能只是“在评估”。侯友宜今受访再表示，如果中央再生能源及能源政策路径不够明确，很难达到2050年净零排放。

根据《联合报》报道，侯友宜今表示，温室气体效应上升让全世界都非常关心碳排放量，碳排放每年110亿吨，他引述微软创办人比尔．盖茨的话说，如果碳不能归零的话，人类所拥有的一切都将归零，全世界都要联合起来面对气候变迁，一同解决问题。

侯友宜说，拜登政府说2030年碳排放量要减50%，台湾目标2030年要减30%，与民主国家美国还有一段差距，台湾2050年要碳中和、要净零排放，如果中央再生能源及能源政策路径不够明确，其实很难达到净零排放目标。

侯指出，台湾目前再生能源到2025年要达到20%，这样比例已经很难达到净零排放，更何况2050再生能源比例又要更高，这要仰赖蔡政府在现阶段要看到问题、解决问题，更拿出执行有效跟地方结合方案，政策也能跟进。

而能源政策未调整好，未来电价是否上涨，侯友宜说，碳排放是有关能源转型、能源效益的提升，更重要是要创新的智慧以及绿色经济的循环、还有韧性防灾，这几个就是经济产业的转型期。

侯友宜表示，产业转型期间因应碳交易、碳增税、碳权，要制订气候变迁法；产业转型是新挑战，政府绝对要比民间先行，民间看到在产业转型跟国际接轨的同时，能让产业有时间循序渐进、应付变迁。

侯友宜指出，如果政府不赶快做，可能导致产业应付不急，会面临被全世界边缘化甚至淘汰，台湾要看到危机、看到产业转型的挑战，政府更要伸出援手给予帮忙。

至于侯友宜是否挑战中央，未来负起能源政策的责任，侯说，地方跟中央大家都是并肩作战，不过能源政策是在中央的指示的大方向，需赶快适度调整，大家要去思考干净能源，让台湾跟世界接轨不落人之后。