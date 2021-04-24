调查显示中国三成大学生体质健康不及格

中国一份调查数据监测显示，截至2020年，中国全国三成大学生体质健康不及格，体质健康达标率远低于小学生。

据中国央视新闻报道，近日，一份针对115余万在校学生体质健康的调查数据监测显示，全国学生体质健康“不及格率”基本呈下降趋势，但视力、肥胖相关数据却不断上升。

报道还指出，截至2020年的全国学生体质健康不及格率，小学生为6.5%，初中生14.5%，高中生11.8%，而大学生为30%。

中国教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰接受央视《新闻1+1》节目采访时表示，小学生的体质健康水平最高，大学相比高中、初中甚至小学都明显下滑。这与学制或教育政策相关，小学生没有升学压力，有更充分的时间进行体育锻炼和其他活动。但初中到高中学习压力提升，另外可能很多人没形成良好健康的生活方式，锻炼习惯也没有养成，体质健康水平就明显下滑。

对于为何大学生体质健康水平最差，王登峰分析说，在人们期望中，大学生没了更高的升学压力，应有更多的时间进行体育锻炼，但实际上，大学体育课只有一二年级有，且没有明确的目标要求，加之大学里学生的生活兴趣更加丰富，很多人会受学业或其他事情吸引，而体育锻炼、体育竞赛活动参与非常少，这可能是大学生体质健康水平反而下滑的原因。

调查还显示，在经济发达地区一些学校追求体育教学的多元化和精细化的同时，一些经济欠发达地区则在努力填补体育老师的师资力量短缺和分配不平衡问题。

对此，王登峰表示，国家和教育部鼓励各地制定学校体育教师强化的三年行动计划，力争在“十四五”期间基本满足学校体育教学的需求，这是“硬性要求”。

另外，各地也推出了很多相应解决办法，包括有的地方政府专门拿出事业编制，由政府来购买服务，去聘请体育老师，再分到各个学校；同时，支教计划也在不断推进，也鼓励社会各界有志于做学生体育方面指导的人能够参与进来。