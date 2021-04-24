中国人民对外友好协会长：“友谊第一、比赛第二”对重塑中美关系有借鉴意义

中国人民对外友好协会会长林松添说，“乒乓外交”这种“以民促官”的成功实践和“友谊第一、比赛第二”的体育精神对今天重塑中美关系具有重要借鉴意义。

根据澎湃新闻报道，林松添在今天举行的中美“乒乓外交”50周年纪念活动上说，50年前，那场迄今仍让人记忆犹新的“乒乓外交”，不仅展现了中美运动员的真诚友好，增进了中美人民友谊，而且展现了中美老一辈领导人超越意识形态、契合时代潮流的非凡政治智慧和战略远见，开启了中美关系新篇章，实现了“小球转动大球”的历史飞跃，生动诠释了“友谊第一、比赛第二”的体育精神。

林松添说：“这种‘以民促官’的成功实践和‘友谊第一、比赛第二’的体育精神对今天重塑中美关系具有重要借鉴意义。”

他说，中美两个当今世界最重要的大国，各有长短，就像两国在体育方面一样各有强弱，美国篮球世界第一，中国乒乓球则是常胜冠军，但这并不影响双方秉持“友谊第一、比赛第二”的体育精神，恪守国际体育规则，开展全方位的体育竞技竞赛和交流。

林松添还引述当年美国总统尼克松所讲，“这里有一个最大的赢家。这个赢家比谁赢得比赛更重要。这个赢家就是中美人民的友谊”。

他说，可见中美人民友谊比比赛结果更重要。比赛过程既可增进彼此了解和友谊，促进各自体育竞技水平提升和体育事业发展，又给世界人民带来快乐的享受。可谓是共赢、多赢之举。

林松添还说，各国运动员追求的是超越自我，让自己变得更快、更高、更好，而不是给对手使坏、使绊，迫使对方停下来或退出比赛。前者肯定会赢得观众掌声与喝彩，后者必将遭到不齿和唾弃。

林松添强调，体育赛事有输赢，但只要秉持“友谊第一、比赛第二”的体育精神，比赛各方和观众都是赢家。中美人民有差异，但都拥有向往世界和平、追求美好生活的共同愿望。中美发展有竞争，但各有长短，互为机遇，优势互补，完全可以和谐共处、合作共赢、共同发展。

