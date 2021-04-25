中国商家抢注特斯拉相关商标

美国电动车制造商特斯拉的相关商标被多家中国公司以及自然人申请注册，有商家注册“特斯拉面”“钻石特斯拉”“金特斯拉”，另有卖二手车的商家取谐音注册了“特撕拉”商标。

据《中国证券报》昨天（24日）报道，“特斯拉Model 3”和“特斯拉Model Y”商标也被抢注。天眼查显示，“特斯拉Model 3”和“特斯拉Model Y”两个商标被自然人陈新义注册，注册类目为“运输工具”，目前商标正在申请中。

统计显示，今年以来，中国国内共申请注册900多条特斯拉相关商标，目前商标状态均为注册申请中。

特斯拉商标被抢注并不是第一次发生。特斯拉曾计划打造“SEXY”车型矩阵，但现在特斯拉拥有Model S、Model X与Model Y，唯独缺少了“E”。这是因为Model E的商标早就被福特汽车注册。虽后者从未生产过名为Model E的车型，但其认为Model E的发音很像福特经典车型Model T。

福特汽车相关负责人曾在接受媒体采访时说：“福特和特斯拉2010年达成协议，特斯拉同意放弃注册或使用Model E名称。之后特斯拉寻求注册Model E商标，福特坚持特斯拉应该遵守当初的协议。该问题得到了妥善解决。”

有法律人士说：“特斯拉虽然现在是一个很有名的车企，但是它应该没有去认定‘驰名商标’，所以才有那么多人能去申请相关商标。‘驰名商标’的认定需要企业主动申请，相关行政部门不会主动认定你是不是‘驰名商标’。在这种情况下，特斯拉只能对相关商标提出异议，比如提出特斯拉面侵害了它的权益，再由相关行政部门去判定是否构成侵权，以及该商标是否属于‘驰名商标’”。

