“中国国学院大学”被取缔

被视为是非法社会组织的“中国国学院大学”因未在相关部门注册登记，伪造国家部委公文、登记证书，私刻印章，而被当地执法机构取缔。

据中国《北京青年报》报道，北京市民政局前天（23日）对中国国学院大学及下设“中国国学院大学国医药生命科学院”“中国国学院大学国医药生命科学院量子医学研究院”等分支机构予以取缔。

中国国学院大学对外宣称系中国文化部传统文化高端教育学府，被纳入联合国全球和谐联盟、世界和谐基金会，是培养向世界各国输送和谐大使、文化干部的高级院校，对外宣称有校区、校歌、毕业证书等。

调查小组发现，中国国学院大学发布带有“中国国学院大学”的红头文件，以“中国国学院大学”名义在全国范围内多次举办活动，并通过设立分支、举办揭牌仪式、颁奖等方式收取费用。该组织在北京、天津、广东广州、广东深圳、山东青州、湖南长沙等多省市设立“中国国学院大学传承文化研究院”“中国国学院大学齐鲁学院”等分支机构70家。同时，举办授牌仪式、捐赠仪式、颁奖等多项活动。

北京市民政局相关负责人介绍，中国国学院大学有七个明显特点：一是在冠名上具有迷惑性，通过冠以“中国”“大学”字眼，让老百姓真假难辨；二是在包装上伪装成“高大上”形象，以“弘扬国学、传承文化”为噱头，易骗取信任；三是在宣传手段上“蹭热点”，利用传统文化、民族文化等热词，吸引社会关注；四是在运行方式上招摇撞骗、拉大旗作虎皮，伪造国家部委公文及登记证书、私刻印章，发布红头文件，以此迷惑老百姓；五是在具体活动上鱼目混珠，拉合法社会组织为其“站台”，拉社会名人为其“代言”，增加甄别难度；六是在业务领域上包罗万象，涵盖传统国学——儒学、孔学、周易学、国医药、少林武学等，以及新兴文化——量子学、时空数码、自贸区、管理科学等多领域；七是在地域分布上具有广泛性，分支机构查实70家，遍布全中国多省市。