中国强调南中国海不应成大国竞争的角力场

中国呼吁欧盟尊重地区国家间维护南中国海局势稳定的努力，并强调南中国海不应成为个别国家对华遏制打压的工具，或是大国竞争的角力场。

欧盟对外行动署昨天（24日）在官网发布发言人声明称，南中国海的紧张局势，包括中国大型船只在牛轭礁的出现，危及到南中国海地区的和平与稳定。

发言人强调，欧盟强烈反对任何可能破坏区域稳定和基于规则的国际秩序的单边行动，呼吁各方根据国际法以和平手段解决争端，并特别提及2016年7月12日的仲裁裁决。

发言人也说，欧盟支持由亚细安主导的进程，以制定有效、实质性和具有法律约束力的行为准则，并强调该准则不应损害第三方的利益。

发言人说：“欧盟致力于在印度洋—太平洋地区维护安全、自由和开放的海上供应路线，全面遵守国际法，特别是《联合国海洋法公约》，符合所有各方的利益。”

中国驻欧盟使团发言人在官网回应时说，中国不接受、不承认上述裁决，坚决反对任何基于该裁决的主张和行动。

发言人说：“我们多次重申，中方在南海的主权和权益是长期历史过程中形成的，符合国际法。所谓南海仲裁庭一开始就是建立在菲律宾违法行为和非法诉求基础上，不具备合法性，所做裁决是无效的。”

发言人强调，中国同包括菲律宾在内的地区国家，就与当前南中国海局势总体稳定有关的问题保持密切沟通，并指南中国海面临的不稳定因素和安全风险主要来自域外。

发言人也呼吁欧盟尊重地区国家间妥处分歧的努力，停止搬弄是非、挑拨离间。