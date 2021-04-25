菜鸟开通国际货运航线 解决中国人奢侈品需求

阿里巴巴的物流子公司正在启动新加坡与中国海南岛之间的直飞货运航班，在疫情导致国际旅行关闭的情况下，为需求若渴的中国消费者增加奢侈品供应。

据彭博社报道，菜鸟网络科技有限公司全球供应链总经理赵剑在接受采访时说，菜鸟将在周日开通新加坡到三亚的首趟直飞货运航班，运送免税化妆品。该公司计划每周飞七趟新加坡与海南之间的往返航班，并寻求开辟海南与其他出国购物热点地（例如日本和韩国）之间的货运航线。

菜鸟将更多手袋、手表运往中国之际，中国的奢侈品商品已被购物者一扫而光，而各家公司也在纷纷调整战略，以抓住被困国内的逾1100亿美元（1459.69亿新元）奢侈品消费。在疫情叫停全球旅行之前，中国消费者的奢侈品大多出国购买。

中国消费者在海南的支出激增，对于依赖亚洲需求以熬过疫情的奢侈品公司至关重要。LVMH第一季度近半收入来自亚洲，而日本以外亚洲地区的有机销售增长达到惊人的86%。

赵剑说，菜鸟预计今年将开通日本、韩国、澳大利亚和新西兰到海南的直飞货运航线。他说，该公司还将根据消费者需求和疫情情况，将欧洲航线作为长期目标。他预计菜鸟通过海南的货运量三年内将增长十倍以上。

他说：“海南在未来几年将是菜鸟全球供应链的关键。”赵剑补充说：“由于疫情影响，中国消费者出国购物非常难，我们在海南看到很好的趋势：一方面满足了中国消费者的需求，尤其是对高品质、高价值产品的需求，另一方面通过免税商品促进了海南的经济发展。”

菜鸟网络由阿里巴巴于2013年成立，拥有3000多个物流和运输合作伙伴，协调全国数百万快递员的送货工作。

海南自2011年起允许国内游客免税购物，在疫情期间成为热门旅游目的地。

为鼓励国内消费，中国政府在去年7月将离岛旅客每年每人免税购物额度由之前的3万元提高到10万元（人民币，约2万新元），并取消单件8000元限额。当地政府表示，今年1月初离岛免税店日均销售额达到1.8亿元，是去年同期的三倍多。

贝恩公司12月的一份报告显示，中国奢侈品市场去年增长了48%，因为疫情导致的旅行中断提振了国内消费。该咨询公司预计，这种增长将持续下去，到2025年，中国有望成为最大的奢侈品市场。

疫情帮助中国政府实现了引导消费回国的目标。尽管国际旅行终将恢复，但菜鸟等公司的行动将有助于消费继续留在国内。

奢侈品顾问公司Agility Research的董事总经理班塔（Amrita Banta）说，中国政府不遗余力引导消费回国，推动本土免税店运营商加大业务拓展，鼓励顶级外国运营商进入这个市场，并建立了有利于本地消费的法律框架。