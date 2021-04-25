陕西洛南县被官媒曝出脱贫造假

中国央视新闻节目揭露陕西省洛南县扶贫造假事件。村镇无水可用，当地水利部门却宣称“政绩斐然”。记者展开调查时，还被水利局工作人员抢走手机。陕西省政府称将进行全面深入调查。

澎湃新闻、界面新闻等昨天（24日）报道，洛南县是个偏远的小县城，在秦岭南麓的山区里，受区位和自然条件的限制，这里曾经是国家级贫困县，脱贫攻坚一直是当地一项重要的任务，2020年2月退出贫困县序列。

按照脱贫攻坚的要求，村里需要把无劳动能力、无生活来源等的五保户进行集中安置。央视记者4月中旬来到洛南县灵口镇上河村的五保户集中安置点，但没有看到居住在这里的五保户，住在这里的反而是附近干工程的一个工程队。一名五保户的亲戚让这名五保户住在原本用来存放杂物的小砖房。

当地村民申诉，为了迎接上级脱贫攻坚的验收检查，这些五保户集中安置点的修缮工作都是匆忙进行，水都没有接通，村里的干部就急着让五保户们集中居住进去。随着洛南县摘帽脱贫后，这些五保户的生活状况早已无人无津。

洛南县也出现当地贫困户跨省取水的情况，另有村民所获得的水里有很多的杂质，或因水管不通水，无奈搜集雨水饮用。

记者后来通过电话质问洛南县一个乡镇干部时，这名干部曾反问这名记者，“谁是你亲戚？”，随后挂掉电话。

陕西省政府新闻办随后通过微信公布，陕西省委、省政府高度重视洛南县灵口镇两个村脱贫攻坚工作存在的相关问题，并立即成立调查组对所报道问题进行全面深入调查，有关调查结果将及时公布。