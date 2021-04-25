被质疑招聘歧视 B站相关高管予以否认

有北京邮电大学学生说，在参与哔哩哔哩（Bilibili）校招过程中，面试官发表了炫耀资产、贬低应试者的言论，表现出了招聘歧视倾向。

据界面新闻和新浪科技报道，北京邮电大学学生说，该面试官及哔哩哔哩校招组的言论与行为包含但不限于：“北邮人眼界太低了，仅限于一个圈，不如我家孩子，五岁不会说中文，只会说英语，可以和白人交流。”某40余岁中年男性面试官炫耀自己身价过亿在北京有多套房，有辆法拉利。

面试官还表示自己团队都为清北或者qs前3学生，“你什么都不会，怎么好意思来？”在面试结束后，面试官们统一拉黑求职者的联系方式如电话微信等，深夜哔哩哔哩校招组拨打电话要求涉事同学删除内网论坛帖子。

对此事件，身份认证为bilibili游戏工作室负责人的知乎ID“小豌豆”，在知乎相关问题下进行了回应。

回应内容中表示，在面试过程中，“小豌豆”并未表达过对北邮的负面言论，“北邮人眼界太低了，仅限于一个圈”原话出自面试者。公司也并未拉黑该同学，HR团队因为坐飞机返程所以未接到该同学电话。删帖一事也并非由公司提出，是学生主动提及删帖，并表示有录音与短信截图为证。

在回应中“小豌豆”也承认，本次招聘会存在安排上的工作失误，让面试者等待时间过长，体验不佳，之后会与HR团队沟通加以改进。个人在面试中也有些情绪化，很多话以说教角度出发，影响了面试者的感受，希望该同学多多理解。

根据网友反映，这位以“小豌豆”身份在知乎发表回应的当事人名为左力志，公开资料显示，其曾经担任北京妙趣横生网络科技联合创始人、CEO。天眼查信息显示，该公司为游戏研发公司，于2019年获得B站的股权融资，成为哔哩哔哩（bilibili）的北京研发中心。

截至发稿前，B站官方暂无回应。

“B站面试官回应涉招聘争议”的话题一度登上微博热搜。

