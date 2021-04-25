逾4000家金融机构评级出炉 甘肃等地高风险机构多

中国央行发布了2020年四季度金融机构评级结果，涉及4399家参评机构。其中，辽宁、甘肃、河南等地高风险机构数量较多。

据第一财经报道，中国央行相关人士透露，基于评级结果将采取“一对一”通报、约谈高管、下发风险提示函和评级意见书等多种早期纠正措施，增强金融机构风险防控的自觉性和主动性。此外，评级结果也是部分地方政府财政资金管理招标的参考依据。

此前央行通常是在年度金融稳定报告中发布年度评级结果，像此次单独披露季度评级结果的情况较为少见。但在业内看来，这提升了评级结果披露的时效性，有利于市场对风险的判断。

就此次评级情况来看，4399家参评机构中包含大型银行24家、中小银行3999家、非银行机构376家。大部分机构评级结果在安全边界内（1-7级），资产占比98%。

其中，大型银行评级结果最好，农合机构风险较高。大型银行评级结果为1级的一家，2级的11家，3级的八家，4级的三家，7级的一家，24家大型银行资产占比71%。

中小银行中，外资银行和民营银行的评级结果较好，分别有95%、74%的机构分布于1-5级，且无高风险机构；城市商业银行的评级结果次之，有72%的机构分布于1-5级，但也有12%的机构为高风险机构（资产占全部城商行的4%）。

中国央行还披露了各个地区的金融机构风险分布情况。从地区分布来看，各地区风险状况差异较大。北京、上海、深圳、浙江、江苏、福建、江西等地无高风险机构或数量较少，“绿区”机构占比均超过60%。辽宁、甘肃、内蒙古、河南、山西、黑龙江、吉林、山东、广西等省区高风险机构数量较多。