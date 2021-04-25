机师确诊 华航吁加速调查感染源

台湾华航过去五天有几名机师确诊染上冠病，目前感染源不明，专家提醒华航内部恐有隐形传播链风险。桃园市机师职业工会称，这几天除了机组人员扩大普筛，未见中央流行疫情指挥中心或航空公司检讨机制或即时改善措施，机组员每天仍得硬着头皮上飞机；工会呼吁指挥中心与航空公司尽速调查感染来源。

据台湾《联合报》报道，机师工会今天（25日）说，现在确诊病例增加，若只是因为机组员违反自主健康管理，为何该航空公司其他机组员仍持续出现确诊案例？此现象反映的恐怕是航空公司内部系统性问题，而并非个案所造成。绝大多数机组员落实执勤与外站防疫措施，甚至自备次氯酸水、清洁枕头套，如今感染源不明造成机组员人心惶惶。

机师工会称，部分舆论推测，此次机组员确诊可能是因检疫期缩短所导致，不过指挥中心早前公布的检疫制度，重新调整机组员返台后三天检疫期间不得派飞并且搭配筛检，反而多做一层保护与更完整风险控管。

对于外界质疑机组员确诊是因为疫苗施打注射进度不如预期，机师工会说，指挥中心安排机组员4月12日起才开放施打，距今两周时间都不到，且这一波机组人员确诊案例，在这段期间内仍处于执勤跟检疫，执行上并没有施打疫苗的可能性。

机师工会也说，即使当时确诊案例组员已施打疫苗，仍要等待八周之后第二剂疫苗施打完，最快也是6月中下旬，疫苗才能够发挥完整的保护力。倘若外界以疫苗施打进度责难机组人员、甚至冠上“缺乏职业道德”，完全是“悖于事实的错误归因”。