中国禁要求家长批改或学生自批作业

中国教育部宣布，严禁给家长布置或变相布置作业，或要求家长批改作业，教师也不得要求学生自批自改。

据中国央视新闻报道，教育部今天（25日）在官网上发布关于加强义务教育学校作业管理的通知，并解释此举的目的是要全面提高教育教学质量，坚决扭转一些学校作业数量过多、质量不高、功能异化等突出问题。

通知要求学校确保小学一二年级不布置书面家庭作业，小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟，初中每天书面作业完成时间平均不超过90分钟。周末、寒暑假、法定节假日也要控制书面作业时间总量。

教师要充分利用课堂教学时间和课后服务时间加强学生作业指导，培养学生自主学习和时间管理能力，指导小学生基本在校内完成书面作业，初中学生在校内完成大部分书面作业。教师要对布置的学生作业全批全改，作业批改要“正确规范、评语恰当”。

学校也要根据学段、学科特点及学生实际需要和完成能力，合理布置书面作业、科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型作业。鼓励布置分层作业、弹性作业和个性化作业，科学设计探究性作业和实践性作业，探索跨学科综合性作业。切实避免机械、无效训练，严禁布置重复性、惩罚性作业。

通知要求各地方教育局引导家长切实履行家庭教育主体责任，合理安排孩子课余生活；引导孩子从事力所能及的家务劳动；不额外布置其他家庭作业。

各地也要把禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容，坚决防止校外培训机构给中小学生留作业。

