特斯拉曾因欺诈须向车主赔偿逾113万人民币

中国媒体揭露，另一名特斯拉车主早前指公司以欺诈手段出售车子，将特斯拉告上法庭，法院最终裁定特斯拉向车主赔偿超过113万元（人民币，下同，23万新元）。

据中国财新网昨天（24日）报道，车主韩先生2019年6月通过特斯拉中国官网与特斯拉签订协议，购买Model S二手车一辆。他早前支付了37万9700元，并在同年6月5日完成车辆过户登记。

韩先生说，购车前，特斯拉公司承诺其销售的二手车在置换车辆完成过户前，经过200多道工序的车辆检测，车况良好、无结构性损伤、五年以下车辆且总行驶里程不超过8万公里，符合特斯拉标准的车辆提供二手认证后才可在官网上销售。

韩先生称，他仅使用两个月，就已经为车子进行过多次维修。报道称，2019年6月5日至8月24日，在线可查的维修记录共计七次。

韩先生说：“2019年8月24日，我在驾驶特斯拉的过程中，车辆突然瘫痪，电门、刹车全部失效，险些造成重大交通事故，后将该车送交特斯拉指定维修中心维修。2019年11月15日，经万丰机动车鉴定评估有限公司鉴定，涉案车辆有结构性损伤。”

车主认为，特斯拉公司以欺诈手段出售不符合其承诺的事故车辆，所以向法院提起诉讼。

法院去年裁定，特斯拉公司构成欺诈，应向韩先生退还购车款，并赔偿113万9100元。