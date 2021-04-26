中国企业赴美国IPO速度创纪录新高

尽管中美关系紧张且面临被美国交易所摘牌的风险，中国企业仍在以前所未见的速度赴美国上市。

彭博汇总数据显示，今年以来，中国大陆和香港公司在美国首次公开募股（IPO）筹资总额达66亿美元（下同，88亿新元），创下历年同期纪录高位，达2020年同期规模的八倍。最大一笔是电子烟制造商雾芯科技的16亿美元IPO，其次为软件公司涂鸦智选的9.47亿美元IPO。

在这些交易进行同时，中美紧张关系几乎还没有缓和迹象，中国公司被美国交易所摘牌的威胁也依然存在。实际上，美国证券交易委员会上个月刚表示将开始实施一项法律，强制会计师事务所允许美国监管机构审查他们对海外公司的财务审计。若不遵守就可能产生退市风险。

由于中国出于国家安全原因不允许美国监管机构审查其海外上市公司的审计材料，中国大陆公司面临的风险很高。

“他们承认这是潜在风险，他们可能要做好万全准备”，律师事务所Hogan Lovells的大中华区私募股权业务负责人Stephanie Tang表示。“但是这个风险本身不会阻止这些公司去美国，至少今年下半年或者可能明年都不会。”

种种风险未能阻断中国企业上市热情，以至于2021年规模可能超过去年。中国企业2020年通过美国IPO筹资近150亿美元，是仅次于2014年的纪录第二高位。

彭博社此前报道，滴滴出行已经以保密形式提交数十亿美元计的美国IPO申请，对这家中国网约车巨头的估值可能高达1000亿美元。知情人士称，初创公司满帮集团也在研究今年赴美国上市，筹资额可能达到20亿美元左右。

“尽管关系紧张，但似乎没有阻碍新经济领域的中国公司寻求美国上市的步伐”，Freshfields Bruckhaus Deringer合伙人Calvin Lai表示。“他们认为这是风险之一，但不会改变方向。”

今年中国公司在美国发行的股票表现良好，彭博汇总数据显示平均回报率达11%。

而且，尽管近年来诸如香港等竞争对手已经修改上市规则，使新经济公司更容易在当地上市，这也没有阻止公司寻求美国IPO。实际上交易表现出双向性，美国上市的中国公司也在谋求赴香港第二上市，以扩大投资者基础并对冲退市风险。

彭博数据显示，去年此类第二上市筹资规模达到近170亿美元，今年以来达80多亿美元。银行人士表示，许多公司赴美国上市的时候也想到日后可在香港上市。

美国资本市场长期以来吸引中国公司的原因有很多：流动性更高，投资者基础更广泛，可以带来知名度。而科技和金融科技公司之所以蜂拥而至，是因为流程更简化，对亏损企业的开放度更高。

“美国仍吸引着中国科技公司去上市”，Tang表示。“就等待上市的公司而言，我没看到任何势头停下来的迹象。我认为等待上市的非常多。”