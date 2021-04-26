特斯拉和车主深夜双双发声 车主提五点质疑

特斯拉车顶维权车主和特斯拉昨晚相继发布微博。车主提出五点质疑，特斯拉称推动第三方检测。

据中新经纬客户端报道，认证为特斯拉车顶维权当事人的微博用户发文，就自己过激的维权行为道歉，同时就特斯拉近期的各项态度、做法提出五点质疑。包括，从未表达过不接受第三方检测，只是不接受特斯拉指定的第三方检测机构；特斯拉公布的数据并不是其车辆的原始数据，要求公布数据来源、提取方式、制作方式及筛选原则等。

另外，维权车主还表示，对于特斯拉副总裁陶琳说他们向特斯拉提出要求巨额赔偿，请陶琳拿出证据，不然就需要陶琳公开道歉，并保留追究其法律责任的权利。

对于陶琳此前接受采访时曾说：“我觉得她也很专业，背后应该是有（人）的。”维权车主质疑说，“车主就不能学习和成长了吗？” 并指特斯拉的做法培养了车主懂得“收集证据，学习汽车知识，甚至还懂了点法律，现在还要学习着研究后台数据”，并称“背后有人”的说法是“赤裸裸的人身攻击和恶意揣测”。

同日晚上11时16分，特斯拉微博发文说，4月25日上午已经与张女士家属取得联系，并进行了电话沟通。特斯拉表达了进一步沟通的意愿和诚意。张女士家属表示，张女士需要休息两天，之后再联系。特斯拉十分感谢张女士家属的回应。

特斯拉还表示，公司积极与各级主管部门沟通，争取在政府的指导和监督下尽快启动下一次调解，并推动第三方检测，会尽全力配合解决问题。

中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀博士在接受媒体采访时表示，相关的数据是传回特斯拉自己的数据库中，然后再从数据库中抽出来公布给大家。从现在的管理机制上来说，没有任何机制来确保主机厂提供的智能网联汽车相关数据是真实的无法篡改的，目前这一块的管理是缺失的。

王耀指出，从数据真实可信的角度来说，目前特斯拉很难自证清白，难以证明所提供的数据是否是原始未经改动的数据，这也是目前公众关注的焦点问题之一。