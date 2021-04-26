中国多款银行APP侵害用户权益未整改被点名

中国工信部官网公布最新一期侵害用户权益行为的应用软件（APP）通报，其中广东省通信管理局通报存在问题的应用软件名单里，有多家银行APP在列。

据券商中国报道，工信部官网4月23日的通报中，涵盖生活社区、游戏娱乐、金融及科技等过个领域的93款APP上了通报榜单。通报指出，截至目前，尚有93款APP未完成整改。其中广东省通信管理局检查发现仍有45款APP未完成整改。

记者注意到，在广东省通信管理局通报存在问题的应用软件名单中，广州农村商业银行的珠江直销银行APP等众多银行APP在列，所涉问题分别为违规收集个人信息；违规收集个人信息、APP强制、频繁、过度索取权限；违规收集个人信息、超范围收集个人信息。

另外，一些手机应用商店等平台方的存量问题整改不彻底。在2021年第一季度检测中，腾讯应用宝、小米应用商店、OPPO软件商店、华为应用市场和vivo应用商店发现问题数量分别占比14.22%、13.81%、12.80%、11.37%和11.17%。存在上架审核不严格，存量问题清理不彻底，登记核验APP开发运营者信息不准确，误导用户下载等问题。

数位受访的业内人士分析说，针对用户个人信息安全保护，监管近年频频重拳出击，从颁法令到落地执行的逐步完善过程中，不仅仅是金融类APP，还有生活服务类、游戏娱乐类APP涉嫌违规采集甚至交易用户个人信息被通告整改常有发生，这是个人信息保护走向规范的必经阶段。

不过，涉及到金融类app，金融要素信息更加敏感，而且和个人财产安全高度相关，受市场关注度更大，监管对个人金融信息安全保护要求也必然等级更高。

北京大学数字金融研究中心副主任黄卓告诉记者，关于数据使用的边界，不光是中国数字金融发展的问题，也是全世界都非常关注的重要问题。相对来说，在发达国家或者欧美市场，相关立法和政策规定会完善一点就会相对严格。但是对大数据的使用、把数据作为资产进行交易，涉及到的数据所有权、采集合规、利益分配等问题，是全世界正在探索中、而尚无定论的问题。