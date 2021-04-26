中国今年来至少七名大行分行高管落马

今年以来，中国金融反腐仍在持续推进，国有大行分行不断有高管落马。

据澎湃新闻报道，记者不完全统计发现，今年以来，中国国有大行各地分行已经有至少七名高管被查。其中担任大行省分行原行长的有两名，为中国建设银行浙江省分行原行长崔滨洲和中国农业银行江苏省分行原行长高友清。

担任大行省分行副行长和原副行长的有四名，为中国工商银行辽宁省分行原副行长王中印、中国银行河南省分行副行长周路、中国银行福建省分行副行长林传伟、中国工商银行河南省分行副行长张有赋；还有一名为交通银行无锡分行大客户二部副总经理韩炜。

从被查的七名大行分行高管所在省份来看，河南省和江苏省各有两名，浙江、辽宁、福建各有一名。

值得一提的是，被查的七名高管中有两名是退休被查。4月25日，据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、浙江省监察委员会消息：中国建设银行浙江省分行原党委书记、行长崔滨洲涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。崔滨洲今年63岁，于2018年7月退休。

3月24日，据中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、上海市纪委监委消息：中国农业银行江苏省分行原党委书记、行长高友清涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。高友清今年62岁，于2019年9月退休。

去年9月8日，中纪委机关报发布文章称，退休不等于“平安着陆”，对于腐败分子而言，没有什么“既往不咎”，党的十八大以来波澜壮阔的反腐败斗争历程，早已证明这一点。

此外，中国工商银行辽宁省分行原副行长、党委委员王中印是在辽宁省农村信用社联合社党委书记、理事长一职上被查。王中印也是去年以来，农信系统第五位省落马的一级联社“一把手”。

王中印今年58岁，从1986年3月开始，王中印开始在工行辽宁省分支行工作，先后担任工行阜新市分行行长、党委书记，工行辽宁省分行副行长、党委委员，营业部总经理、党委书记，工行辽宁省分行副行长、党委委员。从2013年12月起，王中印担任辽宁省联社党委书记、理事长。