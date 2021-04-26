中国将建立反间谍重点单位名录制度

中国国家安全部26日公布《反间谍安全防范工作规定》，明确指出要根据单位性质、所属行业、涉密等级、涉外程度以及是否发生过危害国家安全案事件等因素，制定并定期调整反间谍安全防范重点单位名录。

据新华社报道，中国将构建反间谍安全防范责任体系，明确机关、团体、企业事业组织等对本单位反间谍的安全防范工作负有主体责任，行业主管部门对本行业反间谍工作负有监督管理责任，国家安全机关对反间谍工作负有业务指导和督促检查责任。

文件明确国家安全机关职责权限，对国家安全机关反间谍指导和检查进行规范，明确国家安全机关可以通过提供工作手册、指南等宣传教育材料，印发书面指导意见，举办工作培训，召开工作会议，提醒、劝告等多种方式，开展反间谍安全防范工作指导。

同时，规定还明确了国家安全机关会同有关部门组织开展反间谍安全防范宣传教育，受理公民和组织举报及实施表彰奖励等工作机制和要求。

对于落实反间谍安全防范责任存在问题的单位，规定明确国家安全机关可以依法责令限期整改或依法约谈相关负责人，督促有关单位整改问题、落实责任。同时，对于未履行反间谍义务的，国家安全机关可以移送线索，建议有关机关予以处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。