上海新政：加强商品房销售监管延长认购时间

中国上海市在今年已出台一系列加强楼市监管政策后，对商品房销售管理再出新政。

据路透社报道，上海市房屋管理局周日宣布，将延长商品房认购时间，所有上市销售项目，认购时间由原来的五天延长至七天；同时在销售监管中，凡发现开发企业设置障碍“筛选”客户等违规行为，加大整治力度。

浦东发布官方微信号并指出，上海房管局新政还要求提前公告信息，所有上市销售项目，至少在认购前三天，“网上房地产”将公示该项目认购地点、认购时间等；规范认购材料，规范认购所需材料清单，并在认购规则中明确。

值得关注的是，此次商品房销售监管新政发布，伴随着新一批房源集中上市。上海房地产交易中心“网上房地产”显示，上海将上市一批新建商品住房，这是今年房地产市场调控政策落地以来，上海市继上月之后第二次以集中批量供应的方式推出房源。

“网上房地产”显示，该批房源47个项目，总面积约156.7万平方米，共计13969套，分布在浦东等12个区。

上海市3月初宣布进一步加强土地市场和商品住房市场管理，出台了包括实施住房限售、深化完善房价地价联动等七条举措的通知，进一步封堵投机炒作空间。这也是继1月21日调控政策打补丁、29日强化居民信贷管理之后，上海市今年出台的又一份重磅调控政策。

除上海外，近期其他一线城市也在进一步完善楼市调控政策。4月22日北京市住房和城乡建设委员会发布关于进一步加强房地产市场秩序整治工作的通知。其中提出，依法严厉打击房屋销售、租赁市场违法违规行为，重点针对机构炒作学区房、经营贷违规进入楼市、群租房治理等问题，依法从严惩处，形成高压态势，规范市场秩序。

广州市4月21日下发关于完善房地产市场平稳健康发展政策的通知。其中要求，享受相关人才政策的家庭和单身（含离异）人士，购买商品住房时，须提供购房之日前12个月在人才认定所在区连续缴纳个人所得税或社会保险的缴纳证明，不得补缴。此外，将越秀区、海珠区等九区个人销售住房增值税征免年限从两年提高至五年。