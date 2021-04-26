中国银保监：五大行要实现普惠小微贷款年增30%以上

中国银保监会发布通知，今年要确保对小微企业的信贷支持力度，五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。

据路透社报道，中国银保监会周日的通知还要求，加强小微企业贷款用途监控，确保资金投向真实合规，防止信贷资金变相流入资本市场和政府融资平台、房地产等调控领域，确保贷款全部投向小微企业。

银保监会官网发布的关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知并指出，完善定价机制，将小微企业融资利率保持在合理水平，银行要根据贷款市场报价利率（LPR）走势，合理确定小微企业贷款利率，确保2021年新发放普惠型小微企业贷款利率在2020年基础上继续保持平稳态势。

通知写道：“银行业金融机构要做实贷款‘三查’，强化内控合规管理，严禁虚构小微企业贷款用途‘套利’。”

通知并强调，开发银行、政策性银行要对合作银行明确约定，以转贷款资金发放的小微企业贷款平均利率，不得高于当地同类机构同类贷款平均水平，引导合作银行加大对小微企业贷款利率的优惠力度。

通知指出，同时，要做优机制体制和专业能力，实现“敢贷愿贷、能贷会贷”。银行要不折不扣落实“普惠金融类指标在内部绩效考核指标中权重占比10%以上”的政策要求，大型银行、股份制银行要将“内部转移定价（FTP）优惠力度不低于50个基点”的要求执行到位，银行业金融机构要认真执行“普惠型小微企业贷款不良率不高于各项贷款不良率3个百分点以内”的容忍度标准。

此外，通知还要求多措并举盘活存量信贷资源，提高金融供给效率。做好贷款期限管理，确保惠企纾困政策平稳衔接。银行业金融机构要继续落实好贷款阶段性延期还本付息政策。鼓励开展信贷资产流转，盘活存量小微企业信贷资源。

通知还强调，要进一步拓宽不良贷款处置渠道，鼓励主动化解风险。鼓励银行业金融机构通过依法合规的核销、转让等方式，加大对小微企业不良贷款的处置力度。