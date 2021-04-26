中央巡视组原副组长董宏被捕

新华社今早披露，中央巡视组原副组长董宏涉嫌受贿一案，已由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院以涉嫌受贿罪对董宏作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

中共中央纪委本月12日通报，董宏严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，决定给予董宏开除党籍处分；并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。

今年68岁的董宏曾是中国国家副主席王岐山的“大管家”。从2000年至2006年，王岐山先后担任广东省副省长、国务院经济体制改革办公室主任、中共海南省委书记、北京市市长，董宏在此期间以秘书身份辅佐王岐山。

北京有关人士认为，董宏作为王岐山曾经的助手，被查肯定会引起外界猜测。不过，董宏2006年就离开王岐山出任中央文献研究室副主任，官至副部级。王岐山2007年中共十七大后升任中共政治局委员、国务院副总理，2012年中共十八大后更升任政治局常委、中纪委书记，现在仍担任国家副主席。董宏早已不在王岐山身边工作，董宏案件不会波及王岐山。

中纪委12日通报指，董宏理想信念坍塌，严重违反政治纪律和政治规矩，对中共不忠诚不老实，大搞迷信活动，违规干预和插手执纪执法活动；无视中央八项规定精神，违规出入私人会所，接受可能影响公正执行公务的宴请，收受礼品礼金；纵容、默许亲属及身边工作人员利用其职务影响谋利；腐化堕落，家风败坏；大肆收钱敛财，大搞权钱交易，利用职务便利在企业经营、项目开发、工程承揽等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

有关人士分析，中纪委指董宏在中共十八大后仍然“不收敛，不收手”，这可能是他被查的主要原因。同时，中纪委指董宏对中共不忠诚不老实，大搞迷信活动，大肆收钱敛财，大搞权钱交易，这样的“判词”十分严厉，可见董宏的案情相当严重，他将难逃牢狱之灾。

