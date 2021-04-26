河南一校长发熟鸡蛋孵小鸡论文：用意念返生40多枚

中国河南郑州一职业培训学校校长发表论文，称可以将煮熟的鸡蛋返生，孵出小鸡。

据澎湃新闻报道，论文中写道：“选择正常、新鲜的受精鸡蛋，经过开水煮沸以后变成熟鸡蛋，再通过‘特异学生’的‘意念和能量传播’使鸡蛋还原成生鸡蛋，做到不伤害鸡蛋的生物活性，使它能正常孵化出小鸡并能正常生长。”该论文把这样一段话当做实验目标。

记者发现，前述实验目标被称作“鸡蛋返生”，出自《“熟鸡蛋鸡蛋返生孵化雏鸡”实验报告（孵化阶段）》一文，由郑州春霖学校实验室和新郑市郭店“园之原”家庭农场发表在刊物《写真地理》2021年3月第11期。作者为郭萍、郭太安、印大民、白卫云，其中，“校长”郭萍是“鸡蛋返生实验”专题研究课题的主持者。

这篇论文在摘要中称，熟鸡蛋返生已经实验成功。为了研究返生后的鸡蛋是否具有生命力，郑州春霖学校郭萍老师、郭店鸡场郭太安老师及其他爱好者，密切关注孵化进程。最终成功孵化出新的雏鸡，提示熟鸡蛋返生后的鸡蛋同样具有生命力。

此前，郑州市春霖职业培训学校的郭萍和白卫云曾在《写真地理》2020年6月第22期发表《熟鸡蛋变成生鸡蛋（鸡蛋返生）——孵化雏鸡的实验报告》一文。

该文提到，学生们运用自己的“超心理意识能量方法”等，已经成功返生熟鸡蛋40多枚。论文第一作者为郑州市春霖职业培训学校校长郭萍。记者搜索“郑州市春霖职业培训学校”，其同名网站信息显示，该校于2009年经郑州市人力资源和社会保障局批准成立。学校主要从事国家职业资格认证培训等项目。

其官网还展示了多次培训活动，主题有“孩子大脑无限潜能，培养孩子创造力”“全脑开发，您的孩子也可以成为电脑天才”，从活动图片来看，参与者多为小学至中学的学生。此外，前述网站介绍，该学校设有“超感知全能全脑”“原子能量波动速读”“快速作文写作”等课程，并展示了诸如“冥想之力，重塑大脑”等内容。前述网站并无域名信息备案。

《写真地理》杂志，是由吉林省新闻广电局主管、吉林省舆林报刊发展有限责任公司主办的国家新兴地理综合类专业学术理论期刊。