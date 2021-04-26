国际清算银行：3月人民币名义有效汇率创五年新高

国际清算银行(BIS)最新公布的数据显示，3月人民币实际有效汇率指数降0.46%至129，结束此前连续八个月升势，上月修正后为升1.53%。

据路透社报道，3月人民币名义有效汇率指数升0.63%至121.6，创五年新高，上月修正后为升0.54%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，今年实际有效汇率累计涨2.10%，名义有效汇率则累计涨2.15%；2020年人民币实际有效汇率累计升3.36%，而名义有效汇率累计跌4.05%。2019年实际和名义有效汇率分别上升0.95%和下跌1.50%。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

中国3月CPI和PPI均超预期增长，前者在低基数及能源价格带动下，年内首次同比转正，后者则大幅攀升至逾两年高位。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数3月升0.79%至101.28，上月为上升0.10%。

BIS的有效汇率指数是基于2014至2016年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。