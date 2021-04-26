【视频】清华大学校庆女生舞蹈引争议

（视频来源：Youtube）

清华大学110周年校庆之际，一段清华女生校庆舞蹈的视频在网上热传并引起议论，有人认为舞蹈低俗有辱校风，但也有人认为并非专业舞者不应苛求，“青春活力动感都挺好”，且舞蹈敢于打破偏见，和清华“自强不息”的校训本质上一致。

有关清华大学校庆的一段舞蹈视频昨天在网络热传，视频中，几名长发披肩的女生身穿金色短裙表演了一段舞蹈。

微博大V“乔木DC”发文批评说：“清华大学校庆的女生舞蹈，看不出艺术的美感、青春的性感、运动的力感。编排之拙劣，表现之粗糙，配乐之尴尬，不看校名和背景的大礼堂，还以为是坟头蹦迪、赶集卖艺、洗浴中心开业。别的大学我就不说了，自己的母校，失望。”

微博已被转发7000多次，并引发激烈讨论。反对、批评者说，“像坟头蹦迪、洗浴城开业”，“有些舞蹈动作给人的感觉就是低俗献媚不健康，完全是城乡结合部草班台子即视感”，还有人借此指责“大学堕落、年轻人堕落”。

但反对网友批评之声的言论也不少，著名作家、编剧六六就发微博说，“支持清华女生舞蹈！清华姑娘跳舞关你们P事！人姑娘除了会跳舞还有脑子，脑子又不能扒出来给你们瞧。过几十年，这群人里搞不好还出几个院士，而你们P话啰嗦的人，过几十年也就跳个广场舞。”

还有网民分析舞蹈反响不佳的原因说，“明显是个爵士舞，穿一身中性，戴个礼帽，效果立马出来，非要选个洗浴中心的衣服。”“舞蹈没问题 就是服装鞋子都不行…这种百老汇风格的舞蹈还是适合在舞台上 打着灯光 穿高跟鞋跳 而且化妆很重要。”

中国媒体“红星新闻”发表评论文章表示，应对跳舞的清华女生致以热烈掌声，认为她们的舞蹈敢于打破偏见，和清华“自强不息”的校训在本质上是一致的。

文章指出，从舞蹈本身看确有可商榷的地方，但网上的批评并非针对舞蹈本身，而是聚焦于跳舞者的身份，对清华学生抱着某种成见。

文章还说，如果抱着欣赏而不是挑剔的眼光，或更能理解今天的年轻人，他们的“怪异”其实是种“不拘”，而“看不惯年轻人”反而是一个人墨守成规的标志。