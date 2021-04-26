深圳拟连续五年财政每年投入10亿元人民币支持5G

深圳市最新发布措施加快推进5G全产业链高质量发展，表示将年产值不少于100亿元（人民币，下同，20亿新元）的5G企业认定为为领航企业并予以重点支持，对5G企业新增在深投资额达人民币1亿元以上的项目，按项目首年度实际投资额的10%给予奖励，最高奖励1000万元。

据路透社报道，深圳上周稍晚发布市工业和信息化局关于公开征求《深圳市加快推进5G全产业链高质量发展若干措施(公开征求意见稿)》意见的通告，称充分发挥市级财政专项资金作用，连续五年每年投入10亿元用于支持5G产业发展。

意见稿称，支持各区(新区)将较大面积的连片土地出让给领航企业并鼓励其对产业空间进行统一规划管理。

具体来看，在保持用地性质、用途不变的前提下，允许其将不超过20%的自有建设用地使用权及建筑物转让给核心配套企业，允许其将不超过建筑面积的30%出租给核心配套企业并在产业发展监管协议明确约定租赁面积比例、租金标准、租赁对象及违约处置措施。

措施指出，打造世界级5G产业集群，鼓励5G企业加大在深投入；对本地企业生产的小基站和微基站、高端光通信产品、网络产品等5G核心设备和应用场景首次进入电信企业集中采购名录，且年度销售金额达到5000万元的，给予一次性500万元的资助。