新疆、内蒙古部分地区有沙尘暴

中国中央气象台今早6时发布沙尘暴蓝色预警，称受冷空气大风影响，预计今天08时至明天08时，新疆东南部和南疆盆地、青海西北部，甘肃中部和西部的部分地区、宁夏、陕西北部、山西中北部、北京、天津、河北、山东西北部等地将出现扬沙或浮尘天气，其中新疆南疆盆地南部和内蒙古中北部分地区有沙尘暴。

综合中新网和中国天气网报道，内蒙古昨天多地出现分散性降雨。降水量为0.1至3.1毫米，其中，呼和浩特市赛罕国家气象观测站3.1毫米。17时前后，阿拉善盟阿右旗巴丹吉林镇遭遇沙尘暴侵袭，阵风达到12.8m/s，能见度小于500米。

中国今年已遇上多次沙尘侵袭。北京3月发生近十年最强、范围最广的沙尘侵袭，北京多地能见度小于1公里。

中国民间保护组织，公众环境研究中心创始人马军早前向《联合早报》分析说，沙尘暴形成一般有三个条件：大风，沙源地，以及不稳定的气象条件。

北京3月发生的沙尘暴就与前一段时间以暖湿气流为主的气象条件有关。他说，暖湿气流导致一些本来有冰雪覆盖的沙源地，因气温升高而裸露出来，“一旦有大风的时候，就更容易被吹起来。”

除了特殊气象条件的影响，马军也指出要避免人为对生态环境脆弱地区的扰动。一是要避免对从沙地到传统农业地区之间过渡地带的过多开发，农业过多开发会造成地表植被的破坏；灌溉农业需要大量耗水，也会造成湖泊干涸萎缩，形成新的沙源。

另外，过度开采煤矿或金属矿，会造成大量的尾矿，“矿尘堆积起来也易形成尘源”。

马军还指出，长期来看，还需要研究全球气候变化对中国北方干旱地区的影响，“升温后，冬春多风的季节，会不会有更多的裸露地表？”